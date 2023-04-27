إصابة 6 أمناء شرطة في حادثي انقلاب منفصلين بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطار يفيد باصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بمحافظة المنيا، حيث وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي "تمناية"، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، كما انقلبت دراجة بخارية ونتج عن ذلك إصابة شخص.



كان اللواء اسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي "تمناية"، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان شمال قرية البرجاية في مركز المنيا.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أمناء شرطة كانوا يستقلون السيارة في طريق عودتهم إلي منازلهم وهم: جمال- ق، 29 عاما، كيرلس -ج 25 عاما، جمال - ن 29 عاما، حمادة - ج 27 عاما، عاطف- ح 34 عاما، وجميعهم يقيمون في قرية دمشير وتم نقلهم إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح بأنحاء الجسم.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة بطريق المحيط أمام قرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار، بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة فضل - ع 47 عاما، أمين شرطة، مقيم بمركز أبوقرقاص، باشتباه كسر وأرتجاج، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.