تعديل قانون مكافحة التجسس في الصين ليشمل المصالح الوطنية

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وسعت الصين نطاق قانون مكافحة التجسس، الذي نشر اليوم الخميس، بإجراء تعديل، بحيث لا يهدف فقط لحماية أسرار الدولة ولكن المصطلح الفضفاض "المصالح الوطنية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وانج ايلي، العضو بلجنة الشؤون القانونية باللجنة الدائمة، القول إنه وفقا للقانون الجديد، الذي مررته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، فإن الهجمات السيبرانية سوف تعتبر أعمال تجسس.

وسوف يتم مستقبلا تطبيق الحماية من التجسس على "جميع الوثائق والبيانات والمواد والمقالات المتعلقة بالأمن والمصالح الوطنية".

وتحدث وانج عن "توسع معتدل" لنطاق أهداف التجسس، ولكن القانون لا يقدم تعريفا أكثر تفصيلا.

ووافقت اللجنة الدائمة على التعديل، الذي سوف يتم تطبيقه ابتداء من الأول من يوليو في بكين.

ويرى منتقدو النظام غموضا متعمدا في القانون يمكن استخدامه قسريا ضد المعارضين.

كما لم يتضح التأثير المحتمل على الشركات الأجنبية العاملة في الصين وطريق تعاملها مع البيانات والمعلومات.

ويشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، أعطى أولوية خاصة خلال سنوات حكمه للأمن الداخلي والخارجي.