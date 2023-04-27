جماهير نابولي تستعد للاحتفال مبكرا بلقب الدوري الإيطالي الثالث في تاريخهم

بدأت جماهير نابولي العد التنازلي ليوم منشود سيضع حدا لصيام دام ثلاثة عقود عن التتويج في الدوري الإيطالي في كرة القدم، إذ يخوض الفريق الجنوبي مواجهة ساليرنيتانا السبت وهو قادر على حسم ال"سكوديتو" حسابيا.

وسيحصل نابولي الذي يتصدر الدوري متقدما بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو (78 مقابل 61)، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية الموسم، على فرصته الاولى لحسم لقبه الثالث في تاريخه.

ويتوجب على نابولي الفوز على ساليرنيتانا، صاحب المركز الرابع عشر، السبت خلال منافسات المرحلة 32، على أمل ألا يفوز لاتسيو في اليوم التالي في سان سيرو في دار إنتر السادس.

وأقر مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي عقب الفوز الأخير على يوفنتوس 1-صفر أن فريقه خطا خطوة كبيرة نحو اللقب الثالث، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي للفوز بلقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990، عندما كان "سيري أ" يعد أقوى دوري في العالم.

ودعا سباليتي جماهير النادي إلى الانتظار "لفترة أطول قليلا" قبل الاحتفال.

واستقبلت جماهير النادي اللاعبين قرابة الساعة الثالثة فجرا في مطار نابولي-كابوديكينو، وصعد نجما الفريق النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى سطح الحافلة التي أقلت الفريق من أجل إلقاء التحية على الألوف الذين تجمهروا حول الحافلة ورفعوا الأعلام واليافطات وأنشدوا الأغاني.

وبحال تتويج نابولي، ستكون المرة الاولى منذ 22 سنة يحرز اللقب فريق من خارج الثلاثة الكبار: يوفنتوس وإنتر وميلان، وذلك منذ تتويج روما في 2001.

ومع صافرة النهاية التي ستعلن نابولي بطلا، يتوقع انطلاق احتفالات ضخمة في المدينة الجنوبية، التي غالبا ما يتم استهدافها من المدن الشمالية الغنية، في نوع من التمييز التاريخي المخيم على دوري كرة القدم.