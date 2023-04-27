قال الكاتب المفكر أحمد الجمال، إن هناك أصوات تنقم على مصر بعد أن أنعم عليها الله بأمور لم تنعم بها دول أخرى، خاصة في استقبال وضيافة المواطنين من جميع الدول، مضيفا أن الله حباها بآل البيت وهي هبة ربانية.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن في كل الحالات بيت الضيافة لا يغلق وهي مصر على مدار تاريخها، مشيرا إلى أن مصر تقوم بواجبها الإنساني وأيضا واجبها الديني والوقوف بجوار أشقائها، وتعاملها أيضا بالمعيار السياسي البحت ودور الدولة المصرية تجاه أشقائها في المنطقة.

وأوضح أن العلاقة تاريخية بين مصر والسودان، لافتا إلى أن مصر ليس بها معسكرات لاجئين ولكن هم ضيوف، ولم تكن مصر مغلقة على نفسها في أي فترة من التاريخ، حيث يتم استضافة المواطنين من الدول الأخرى بأحسن معاملة.

وأشار المفكر والكاتب أحمد الجمال، إلى أن الدولة القوية تعتمد الآن توفير مصادر طاقة وفوائض مالية وأسواق لتصريف المنتجات ووجود أيدي عاملة، وهو ما تقوم به مصر لتصبح دولة عظمى في المنطقة، مبينا أن الدولة تشهد العديد من الإنجازات بمختلف المجالات.

أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد لديه من الحكمة والقدرة على التعامل مع أي تحديات وأزمات لما يملكه من خبرات اكتسبها طوال تاريخه العسكري سواء عمله في المخابرات الحربية وتوليه وزارة الدفاع، لافتا إلى أن مصر تتعامل بحكمة شديدة في كافة التحديات التي تواجهها.

وبين أن هناك قوى تسعى لضرب العلاقات المصرية السودانية، مشيرا إلى أن هذه القوى تحاول وتسعى لهدم العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن التعامل المصري في هذه الازمة بحكمة ونجاح كبير؛ ما يشير إلى نجاح السياسية الخارجية المصرية وتواجدها بقوة في إفريقيا، ويتم التعامل بتوازن في المعادلة السودانية.



