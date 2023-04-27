حساب فيفا يشيد بـ حمدي فتحي

أشاد الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بـ حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد مستواه الرائع مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لـ كأس العالم على «تويتر»، مقطعا فيديو يتضمن لقطات لـ فتحي مع فريقه الأحمر في مونديال الأندية، معلقا عليها: «رمانة ميزان خط وسط الأهلي».

وأضاف: «هو المقاتل حمدي فتحي الذي كسب حب جماهير ناديه بالعمل والتفاني».

يُذكر أن حمدي فتحي سجل هدفا في فوز فريقه الأهلي على الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.