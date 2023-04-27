توريد 37 ألف طن قمح بالوادي الجديد وحصاد 130 ألف فدان

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، أن كميات القمح التي تم توريدها داخل وخارج صوامع المحافظة بلغت 37 ألف طن، بواقع توريد 6200 طن بصوامع الخارجة، و19 ألف طن بصوامع شرق العوينات، و12.2 ألف طن خارج المحافظة، مشيرا إلى حصاد 130 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة، والتى بلغت 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحة الأكبر في منطقة شرق العوينات بلغت 186277.6 فدان.

وأشار المرسى، إلى المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، والتأكيد على توعية المزارعيين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبا للفدان وتسير إجراءات لستلام وتوريد المحصول من المزارعين والحصول على المستحقات المالية بشكل فوري وذلك من خلال اللجان المشكلة بالصوامع لإستلام محصول القمح.