ولادة طفل باكستاني بعضوين ذكريين وعدم وجود مؤخرة

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شهدت باكستان أحد أندر العيوب الخلقية المسجلة عبر التاريخ؛ إذ ولد طفل لديه ذكرين وبدون مؤخرة، بينما كلا الذكرين صالحين للاستخدام.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية إن الطفل خرج من المستشفي بعد إجراء بعض الجراحات له بينما احتفظ بالذكرين سليمين.

وأضافت الصحيفة بأن أحد ذكري الطفل أكبر من الآخر بسنتيمتر واحد، ولكن الحجم لا يزال متقاربا.

وتابعت الصحيفة أن الذكرين متصلان بنفس المثانة والخصيتين؛ ما يعني قدرة الطفل على التبول بهما معا والاستمناء بهما معا عند البلوغ.

ويفتقد الطفل وجود مؤخرة؛ لذلك أجرى الأطباء له عملية تحويل المسار؛ ليتم إخراج البراز من فتحة صناعية أسفل البطن.

يذكر أن العيب الخلقي يسمى ديفاليا ولم يقع سوى 100 مرة عبر التاريخ أولها بداية القرن السابع عشر.

تجدر الإشارة إلى أن ولادة الطفل كانت طبيعية تماما، وأسرته ليس لديها تاريخ وراثي بالعيوب الخلقية، ويرجح الأطباء وقوع ذلك التشوه أثناء تكون الجنين بالرحم.

ويقدر الباحثون أن احتمال وقوع ذلك العيب الخلقي هي شخص واحد من بين كل 6 ملايين.