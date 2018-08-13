البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

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قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 14 مايو المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظ البنك شهاب جاويش أوغلو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 8.50% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وكانت آخر مرة تغير فيها سعر الفائدة في فبراير الماضي عندما قرر البنك خفضها بواقع 50 نقطة أساس.

وتحت ضغوط قوية من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان خفض البنك أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم خلال مارس الماضي لأقل مستوياته منذ 14 شهرا، لكنه ظل مرتفعا للغاية مسجلا 50.5% سنويا.

وكرر البنك المركزي قوله إنه سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لديه بشكل صارم حتى تظهر مؤشرات على تراجع دائم للتضخم والوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.