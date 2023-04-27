 البنك المركزي: تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال - بوابة الشروق
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البنك المركزي: تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد العمال

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 1:05 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 1:05 م

أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وذكر البنك المركزي -في بيان اليوم الخميس- أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد 7 مايو المقبل.


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