وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى الصيغة المُعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA"، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف اتفاق (أفرا) بين الحكومات الإفريقية لتحقيق التعاون الإفريقي الإقليمي والتكامل للبحث والتنمية والتدريب على مستوى القارة لتطوير وتطبيق التكنولوجيا النووية من أجل السلام، وقد انضمت مصر لهذا الاتفاق منذ إنشائه عام 1990، ويبلغ عدد الدول الإفريقية المشتركة به حاليا 45 دولة.

ومن خلال الاتفاق، تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المساعدات للدول الإفريقية الأعضاء والتي تأخذ شكل الإمداد بالأجهزة ومستلزمات التشغيل، والتدريب، وإيفاد الخبراء، وذلك في مشروعات مشتركة بمجالات عدة، منها: الزراعة، ومقاومة الآفات، والمياه والإنتاج الحيواني، والعلاج بالإشعاع والطب النووي، والوقاية الإشعاعية، ومعالجة النفايات، والمركبات الصيدلانية.