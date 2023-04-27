فيلم الحفلة التي لا أريد الذهاب إليها يشارك في مهرجان فيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة

أعلنت المخرجة الشابة ندى خالد، مشاركة فيلمها القصير "الحفلة التي لا أريد الذهاب إليها"، في الدورة الثانية لمهرجان فيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة، المقرر إقامته في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

وقالت المخرجة ندى خالد ، إن الفيلم جرى قبوله من قبل المهرجان للمشاركة في المسابقة الرسمية الخاصة بأفلام الموبايل بجانب مسابقات المهرجان الأخرى، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المشاركة؛ حيث تعد المشاركة الرابعة للفيلم في المهرجانات السينمائية حتى الآن.

وأوضحت أنها تنتظر مشاركة الفيلم - خلال أيام - في مهرجانين الأول مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته السابعة التي تقام في فلسطين، ومهرجان "مزدة" الدولي للأفلام القصيرة في دورته الخامسة التي تقام بليبيا، وكان للفيلم مشاركة متميزة الفترة الأخيرة في مهرجان سينما الموبايل لأفلام المرأة وحصل على المركز الثالث ضمن 10 أفلام فائزة في دورته الخامسة، التي أقيمت في شهر يناير الماضي.

تدور فكرة فيلم "الحفلة التي لا أريد الذهاب إليها" حول فتاة تعاني من الاكتئاب، فقامت إحدى صديقتها بدعوتها لإحدى الحفلات، لكن في آخر لحظة تتراجع عن قرار الذهاب، وتعود إلى انعزالها في غرفتها.

الفيلم سيناريو وإخراج ندى خالد، تمثيل سمر حاتم،أداء صوتي هايدي مختار، ومساعد إخراج عمرو نبيل،مونتير محمد بشير،مدير تصوير أحمد لطفي.