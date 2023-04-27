البحوث الفلكية: لا خطورة على الأراضي المصرية من زلزال اليونان

أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الدلتا والسواحل الشمالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر»، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، إن الهزة التي وقعت خلال الساعات الماضية وقعت داخل الأراضي اليونانية وفي عمق البحر المتوسط، وبلغت قوتها 5,3 درجة على مقياس ريختر.

وأرجع سبب شعور سكان الدلتا والقاهرة الكبرى بهذه الهزة الأرضية، إلى شدة عمق مركز الزلزال، أكثر من 108 كيلو، لافتًا إلى أنه كلما عمق مركز الزلزال تزيد دائرة الشعور به جغرافيًا.

وأكد أن الزلزال بعيد عن الأراضي المصرية بـ 550 كيلو من محافظة مرسى مطروح، ولا يوجد له أي تأثير سلبي على مصر باستثناء شعور بعض المواطنين به.

وأشار إلى أن التوابع الناتجة عن هذا الزلزال لن تكون قوية وغير محسوسة في الأراضي المصرية، مشددًا على أنه لا يوجد أي خطورة على الأراضي المصرية منها.

يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، قد أفاد بوقوع زلزال في اليونانا، بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر، خلال الساعات الماضية، وعلى بعد 600كم متر عن محافظة السلوم، بالإضافة إلى شعور بعض سكان محافظات الدلتا والسواحل الشمالية .