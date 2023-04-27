 الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يبحثان سبل التعاون لوقف القتال في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يبحثان سبل التعاون لوقف القتال في السودان

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:39 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:39 ص

بحثت الولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي سبل التعاون لتهيئة وقف مستدام للأعمال العدائية وإنهاء القتال في السودان.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.

وأكد الجانبان أن استمرار قيادة الاتحاد الإفريقي لا يزال ضروريًا للضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف العمليات العسكرية على الفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.


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