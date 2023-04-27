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باريس سان جيرمان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ نيمار

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 5:37 م

سيخضع البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لعملية إزالة الحذاء الواقي في قدمه اليمنى اليوم الخميس، بعد أن تلقى "نتائج مطمئنة" من الفحوصات التي خضع لها بشأن إصابته في الكاحل.

وكان نيمار قد خضع لجراحة انهت موسمه الشهر الماضي، بعدما تعرض لتمزق في الأربطة خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ليل 4 / 3 في الدوري الفرنسي.

وكشف نادي سان جيرمان أن من المتوقع أن يغيب نيمار لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر.

وقدم سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، اليوم الخميس تحديثا إيجابيا بشأن تعافي اللاعب البالغ من العمر 31 عاما.

وأصدر النادي بيانا جاء فيه :"عاد نيمار لمقر التدريبات، مع أعضاء من الجهاز الطبي لسان جيرمان والجراحين الذين يقومون بعملية الحذاء الواقي اليوم".

وأضاف :" بعد تلقي نتائج مطمئنة من الفحوص، سيكون اللاعب حاليا بمقدوره مواصلة بروتوكول إعادة التأهيل في باريس".


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