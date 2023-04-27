هورن يرحل عن كولون بعد 21 عاما

يغادر تيمو هورن، حارس مرمى فريق كولون الألماني لكرة القدم، الفريق بنهاية الموسم بعد أن قضى 21 عاما في النادي.

وذكر كولون اليوم الخميس أن هورن لن يمدد عقده، الذي ينتهي هذا الصيف.

وقال كريستيان كيلير المدير الإداري لكولون :" فقط توني شوماخر وبودو إليجنر دافعوا عن عرين الفريق أكثر من تيمو. أن تكون الحارس الأساسي لسنوات كثيرة هو إنجاز، يجب أن تكون قد عملت بكد لتصل إليه".

وانضم هورن، الذي ولد في مدينة كولون، للنادي وهو يبلغ تسع سنوات في عام 2002. وشارك مع كل فرق الشباب وبات الحارس الأساسي للفريق الأول بداية من عام 2011.

لا يوجد أي لاعب آخر قضى وقت أطول في النادي، حيث أن صاحبا المركز الثاني من حيث البقاء في النادي هما فولفجانج أوفيرات وشوماخر، مثلا كولون لـ15 عاما.

وقال هورن :" الرحيل عن كولون قرار صعب للغاية، وبالتأكيد يمكن للجميع تفهم هذا".

وجلس الحارس على مقاعد البدلاء في أغلب الفترات منذ الموسم الماضي، بعد أن تعرض لإصابة في الركبة في نوفمبر 2021. هذا الموسم لعب مرة واحدة فقط في كأس ألمانيا.

وقال :"كنت دائما أحرس عرين كولون. هذا الموقف، عقب إصابتي، تغير في الموسم الماضي. المنافسة جزء من كرة القدم، دور الحارس البديل شيئ جديد بالنسبة لي".

وأردف :" ولكن هدفي، هو اللعب كل أسبوع، وأن أتواجد من أجل الفريق. لذلك، قررت البحث عن تحد جديد في الصيف". ولم يوضح إلى أين سيذهب في المستقبل.

وكان جوناس هيكتور، أحد اللاعبين الذين يتواجدون مع كولون منذ فترة طويلة،اعلن الأسبوع الماضي اعتزاله اللاعب بنهاية الموسم.