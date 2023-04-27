ماجد المصري: بحلم بالشهرة من طفولتي وابتديت بالغنا والتمثيل مكنش في بالي

قال الفنان ماجد المصري، إن تكرار تأديته أدوار الشر عكس طبيعته في الحقيقة، مؤكدًا أنه مُحب للناس جدًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، معلقًا: «لما يقف قدام الكاميرا بتحول لكن أنا مش شراني ومحمد سامي قالي لازم تغير أدوار الشر إنت عملت الشر بكل أشكاله».

وتابع حديثه بأنه يتطلع لتأدية أدوار على النقيض تمامًا مع أعماله السابقة، مؤكدً أن الفنان دائم البحث عن العمل الذي يليق عليه ويتناسب معه مع ضرورة توفر عنصر الإبهار للجمهور في أعماله كل فترة.

واستطرد أنه يحب الفن منذ الصغر، وكان يحلم بالشهرة من طفولته، معقبًا: «أنا غاوي فن من زمان، ومن طفولتي بحلم أكون مشهور وابتديت أغني غربي لفترة طويلة وموضوع التمثيل مكنش على بالي»-على حد تعبيره.