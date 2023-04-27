كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن عدة نصائح مُهمة للحجاج المصريين، وذلك قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء الأربعاء، أن السلطات الصحية السعودية وضعت عدة شروط إجبارية لابد أن يلتزم بها الحجاج المقبلين إليها، وهي اكتمال جرعات لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أنه لابد من إثبات شهادة تلقي المصل سواء كان له جرعتين من اللقاحات، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، وألا يكون مر على تلقي أخر جرعة 6 أشهر، وكذلك التطعيم ضد الالتهاب السحائي وذلك خلال فترة لا تزيد عن 3 سنوات وتقديم شهادة تثبت ذلك.

وشدد على ضرورة اتباع النصائح الطبية التي تقدمها الوزارة للحجاج، للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، من خلال التطهير المستمر للأيدي والأسطح، استخدام الكمامات، واستخدام المناديل في حالة العطس أو الكحة، تجنب العناق والتقبيل.

كما نصح أصحاب الأمراض المزمنة أخذ التقارير التي تفيد بحالتهم الصحية والأدوية التي تكفيهم خلال تأدية المناسك في غلافها الأصلي، مشددًا على ضرورة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية وبشكل خاص كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونوه بضرورة عدم التعرض للشمس بشكل مباشر والحرص على النظافة الشخصية، وعدم تبادل ملابس الإحرام أو الملابس الخاصة ما بين الحجاج وبعضهم البعض.