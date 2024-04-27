كولر: هدف مازيمبي الملغي كان صفعة للاعبي الأهلي

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شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أهمية التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثية في إياب الدور قبل النهائي.

صرح كولر عبر قناة الأهلي "الفوز كان مهما وكان لابد أن نتحامل على أنفسنا ونكون أشرس وأقوى من مباراة الذهاب ونؤدي بقوة في الالتحامات الثنائية".

وأضاف "خلقنا الكثير من الفرص ونجحنا في استغلالها بتسجيل ثلاثة أهداف، بينما لم نسمح بفرص للمنافس وتشكيل خطورة علينا".

وأشار المدرب السويسري "هدف مازيمبي الملغي كان أشبه بصفعة فوقتنا ودفع لاعبي الأهلي للأمام والأداء كان هائلا من كل اللاعبين".

وأتم كولر تصريحاته "نركزدائما على المباراة القادمة، سوف أدرس سلبيات وإيجابيات مباراة مازيمبي وأعقد محاضرة مع اللاعبين وبعدها نطوي الصفحة للتركيز على مباراة الدوري".