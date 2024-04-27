حذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه من مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة في إياب قبل النهائي "لا يوجد لدينا افضلية نفسية على الترجي بل إنه كلام يتردد بين الجماهير وعبر وسائل الإعلام ولا وجود له على أرض الواقع".

وأضاف المدرب السويسري "الترجي فريق مختلف عن الموسم الماضي ولديهم مدرب جديد ولاعبين بطموح مختلف ونتائجهم تدل أن فريق قوي".

وشدد مدرب الأهلي "النهائي هذه المرة مختلف، فالترجي فاز على صن داونز ذهابا وإيابا لذلك هم فريق قوي".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته "لم أتابع مباريات الترجي مؤخرا، وسأتفرغ في الفترة القادمة لمشاهدة لقاءات الفريق التونسي، ودراسة المنافسة بشكل جيد من أجل التجهيز للمباراة النهائية".