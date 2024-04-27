عمرو أديب عن وضع ضوابط تغطية جنازات الفنانين: خطوة لوقف مهانة يتعرض لها المشاهير

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتحركات نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية، وذلك لوضع ضوابط تغطية الجنازات ومراسم العزاء.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الاجتماع وضع قواعد لما سمّاها المهانة التي كانت تحدث خلال الجنازات.

وأضاف أن هذا الأمر كان يتوجب التصدي إليه، موضحًا أنّه يجب منح فرصة لحرية التعبير لكن يجب أيضًا المحافظة على الحياة الشخصية.

وأشار إلى أن هذه التحركات تمثّل بداية لنهاية ما سماه «السيرك» الذي يحدث، موضحًا أن المشاهير والفنانين يتعرضون لمهانة كبيرة من قراصنة بعيدين عن مهنة الإعلام والصحافة.

وشدد على أنه آن الأوان لتوقف هذه الممارسات تمامًا، واصفًا هذه التحركات بأنها خطوة شديدة الأهمية.

وعقد مجلسا نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية، بالإضافة إلى المكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحفيين، يوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا لوضع ضوابط تغطية الجنازات.

وجرى الاتفاق على أن تتولى شركة سكنة تنظيم وجود الصحفيين في الجنازات.