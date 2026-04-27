أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، المتابعة اليومية لكميات القمح التى يتم توريدها إلى الصوامع وشركات المطاحن داخل المحافظة ومحطة التقاوى، وكذلك الكميات التى يتم توريدها خارج المحافظة، مشيرا إلى أن الكميات التى تم توريدها من القمح حتى اليوم الاثنين، بلغت نحو 136 ألفا و128 طنا.

وقال، إنه تم الانتهاء من حصاد نحو 93 ألف فدان من إجمالى مساحة 412706 فدان قمح على مستوى المحافظة، في ظل التوسع هذا الموسم في مساحات القمح المنزرعة وكذلك الحقول الإرشادية، وزراعة أجود انواع التقاوى لتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة.

وأوضح، أنه تم تنظيم يوم حصاد القمح بقرية ذخيرة بمركز ومدينة بلاط، بحضور عدد المزارعين والمشرفين والمهندسين الزراعيين باستخدام معدات الحصاد الحديثة وتحقيق إنتاجية مرتفعة للفدان.

وأشار المرسي، إلى التنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التى تقوم بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلي الصوامع مساهمة في التيسير علي المزارعين وتسليم كل المبالغ المالية للمزارعين والموردين، ومتابعة آليات فحص الأقماح الموردة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل الإستلام بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي.