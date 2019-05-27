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الكويت وبريطانيا يبحثان استعدادات الدورة الـ14 لمجموعة التوجيه المشتركة

الكويت - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 4:26 م | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 4:26 م

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الاثنين، مع سفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت، الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ14 لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية التي ستعقد في لندن بداية شهر يوليو القادم.

وبحث الجارالله ودافنبورت -خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر- أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التوترات التي تشهدها المنطقة حاليا.

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