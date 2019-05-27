الرئيس الأمريكي يحضر بعض الهدايا التذكارية لإمبراطور اليابان الجديد

أحضر الرئيس الامريكي، دونالد ترامب بعض الهدايا التذكارية الأمريكية لإمبراطور اليابان الجديد، اليوم الاثنين، حيث يقوم حاليا بزيارة اليابان المعروفة بثقافة الهدايا الراسخة.

والهدايا التذكارية عبارة عن كمان قديم يعود تاريخ صناعته يدويا في مدينة تشارلستون بفيرجينيا الغربية إلى عام 1938، وصورة موقّعة للملحن الأمريكي آرون كوبلاند، بحسب ما قاله البيت الأبيض.

ويُعرف الإمبراطور ناروهيتو /59 عاما/، بأنه عازف كمان وقد مارس العزف على الالة الموسيقية في العلن.

وفي المقابل، قدم ناروهيتو لترامب إناء فخاري ياباني تقليدي ووعاء من الخزف.

وكان ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، استقبلا الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في القصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو، في وقت سابق اليوم الإثنين.

وأصبح ترامب، الذي وصل يوم السبت في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، أول زعيم عالمي يلتقي الإمبراطور الجديد منذ أن اعتلى العرش في الأول من أيار/مايو الجاري، بعد يوم من تنازل والده الإمبراطور "السابق" أكيهيتو عن العرش في أول تنازل عن العرش في البلاد منذ 202 عام.

وقامت ميلانيا ترامب بإعطاء مجموعة مكتبية مصنعة خصيصا للبيت الأبيض، تشمل قلما مصنوعا من خشب شجرة موجودة في جامعة هارفارد، للإمبراطورة التي كانت قد درست الاقتصاد في الجامعة الشهيرة.

وأوضح البيت الابيض أن القلم مصنوع يدويا من أحدى أشجار البلوط الاحمر، التي ما زالت قائمة في الجامعة.

وقدمت الإمبراطورة إلى ميلانيا ترامب صندوق ياباني مطلي ومزخرف، ذو تصميم تقليدي.