بنس يشيد بشجاعة ووطنية قتلى الحروب من الأمريكيين بمناسبة يوم الذكرى

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الاثنين، في كلمة بمناسبة إحياء يوم الذكرى الأمريكي إن كل الأمريكيين يتعاطفون مع العائلات التي فقدت أيا من أحباءها في الحروب.

وتحدث بنس في مقبرة ارلينجتون الوطنية في فرجينيا على الجهة المقابلة لواشنطن بعد وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وأعرب بنس عن شكره للعائلات التي حضرت المراسم السنوية، قائلا إن "شجاعة ووطنية" أحبائهم الراحلين ستضمن استمرار الحرية في مختلف أنحاء الأرض.

وتابع بنس "في يوم الذكرى هذا، ليجدد كل أمريكي التزامه بأداء واجبنا بأن نتذكر دائما ما قاموا به من أجلنا.. لنسعى جميعا كل يوم لنكون جديرين بالحرية التي فازوا بها من أجلنا".