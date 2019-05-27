أنجولا تأسف لموقف الرئيس السابق لاختياره السفر على طائرة رحلات تجارية للعلاج

أعربت الحكومة الأنجولية عن شعورها بالأسف العميق إزاء موقف رئيس الدولة السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الذي اختار السفر على متن إحدى طائرات الرحلات التجارية من لواندا إلى إسبانيا لإجراء فحوصات طبية هناك.

وقالت الحكومة -في بيان لها- "إن الحكومة تعرب عن أسفها البالغ إزاء هذا الموقف، وإنها لن تتحمل مسئولية عواقبه"، مشيرة إلى أنها تحترم بدقة الأعراف والإجراءات البروتوكولية التي تحدد حقوق ومزايا الرؤساء السابقين.

وأضافت أنها قامت بضمان كل جوانب الدعم المالي واللوجيستي التي تتعلق بالمساعدة الطبية للرئيس السابق في إسبانيا.