هيئة الرقابة المالية الألمانية تطالب البنوك بزيادة احتياطياتها النقدية لمواجهة الأزمات

أعلنت هيئة الرقابة المالية الألمانية اليوم الاثنين اعتزامها توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو زيادة احتياطياتها المالية والمخصصات المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية في المستقبل.

وقال فليكس هوفيلد رئيس هيئة الرقابة المالية "با فين" الألمانية إن الأمر متروك للبنوك بزيادة رأسمالها في أوقات الازدهار لمواجهة الظروف العصيبة. ومن المنتظر أن ترفع هيئة الرقابة المالية معدل مخصصات مواجهة الأزمات من صفر في المئة إلى 25ر0% من إجمالي رأسمال أي بنك أو مؤسسة مالية اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل.

ويعني هذا أن تكون البنوك ملزمة بتعزيز رؤوس أموالها بما يقدر بحوالي 3ر5 مليار يورو (9ر5 مليار دولار) خلال عام مقبل.

ويتمثل الهاجس الرئيسي للأجهزة الرقابية في نمو القروض المصرفية بأسرع من وتيرة نمو الاقتصاد ككل، وهو ما يمثل مخاطر على البنوك إذا تراجع الاقتصاد.

يذكر أن لجنة الاستقرار المالي الحكومية الألمانية التي تم تشكيلها بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008 قد أوصت بزيادة رأسمال البنوك. ويأتي تحرك هيئة الرقابة المالية، في ظل توقعات بتباطؤ شديد للاقتصاد الألماني خلال العام الحالي.