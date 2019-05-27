مصادر لبنانية تنفي حصول أي اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها

نفت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية بشكلٍ قاطع اليوم الاثنين عقد اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية بثها موقعها الالكتروني اليوم الاثنين ، إن الكلام المنسوب لمسؤولين لبنانيين يأتي "في إطار التشويش على الموقف اللبناني الموحد بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة".

وأكدت المصادر أنّه "لم يحصل أيّ اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها".

وكانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية قد نقلت اليوم عن موقع "اندبندنت" عربية ، أن "مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى أبلغوا إسرائيل بواسطة جهة ثالثة، أن بلادهم لن تكون قاعدة لرد إيراني من قبل حزب الله أو أيّ جهة أخرى، في حال اندلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف الموقع أن الرئيس اللبناني ميشال عون "أبلغ جهات في إسرائيل عبر مبعوث خاص، أنه فهم من حليفه حزب الله أنه لا يعتزم مهاجمة إسرائيل في حال كان يفترض به أن يرد على هجوم أمريكي على إيران ربما داخل الخليج".