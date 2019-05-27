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ألمانيا.. حريق في «جيب» سروال رجل.. وبطاريات السيجارة الإلكترونية قد تكون السبب

د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 8:16 م | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 8:16 م

توقف سائق سيارة بشكل تام بغتة أثناء القيادة بسبب نشوب حريق في جيب سرواله.

وذكرت الشرطة الألمانية -اليوم الاثنين- ببلدة فرنيجروده في ولاية سكسونيا-أنهالت أن الرجل -36 عاما- قفز من السيارة وجيبه مشتعل بعد ظهر أمس الأحد، مضيفة أن السيدة التي كانت بجواره أثناء القيادة استطاعت إطفاء الملابس.

وبسبب حروق شديدة أصابت الرجل، كان لابد من نقله إلى مستشفى متخصص على متن مروحية إنقاذ.

ولا تزال الشرطة تحقق في سبب اندلاع الحريق.

وحتى الآن لا يستبعد أفراد الشرطة مثلا أن بطاريات سيجارة كهربائية تسببت في نشوب الحريق في جيب سروال الرجل.


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