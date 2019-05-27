نائب عراقي: قرارات المحكمة الاتحادية باستبدال أعضاء بالبرلمان فوضى لا مبرر لها

اعتبر النائب عن كتلة (صادقون) النيابية بالعراق، عبدالأمير تعيبان الدبي اليوم الإثنين، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن استبدال العديد من أعضاء مجلس النواب بعد مضي عام كامل على بدء الجلسات "فوضى إدارية وقضائية" لا مبرر لها.

وقال الدبي، في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية-، إن "قرارات الاستبدال من المحكمة الاتحادية لعدد من النواب بعد مضي عام كامل على بدء الجلسات هو أمر غير صحيح وغريب"، مبينا أن جميع النواب المتواجدين حاليا داخل قبة البرلمان جاءوا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماءهم.

وأكد أن "حديث المحكمة الاتحادية اليوم عن كوتا ونواب غير شرعيين هو أمر غير مقبول، وما جرى مثير للسخرية .. ولانجد هنالك أي مبرر له".