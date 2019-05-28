ميركل: كوستاريكا نموذج يحتذى في سياسة الهجرة والبيئة

أشادت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بسياسة الهجرة والبيئة التي تنتهجها كوستاريكا.

وقبل لقائها مع الرئيس الكوستاريكي، كارلوس الفارادو كيسادا، قالت ميركل مساء اليوم الاثنين في برلين إن كوستاريكا تتمتع بديمقراطية راسخة مع اقتصاد منفتح والتزام مبهر بالتنمية المستدامة.

واشارت ميركل إلى التعاون الوثيق بين بلادها وكوستاريكا في كل القضايا الدولية المتعلقة بحماية البيئة والمناخ.

وأثنت ميركل على كوستاريكا بسبب اقتصارها على مصادر الطاقة المتجددة في استخراج 100% تقريبا من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها، ولفتت المستشارة الألمانية إلى أن بلادها سلكت هذا الطريق خطوة خطوة.

وأضافت ميركل أن من بين القواسم المشتركة بين بلادها وكوستاريكا، الالتزام بالتعاون المتعدد الأطراف والحماية الدولية للمناخ " وهذا الإيمان بالتعاون المتعدد الأطراف يوحدنا".

وقالت ميركل إن ما تقوم به كوستاريكا من إيواء للاجئين واستضافة عشرات الآلاف من اللاجئين من فنزويلا ونيكاراجوا، يعد نموذجا يحتذى به في أمريكا اللاتينية.

من جانبه، قال كيسادا:" نحن نؤمن بالسلام وحقوق الإنسان والتعددية".