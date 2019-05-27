«فيسبوك» يغلق 69 صفحة لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين خلال يومين

أفاد توثيق إعلامي متخصص اليوم الاثنين بأن شركة "فيسبوك" أغلقت خلال اليومين الماضيين 69 صفحة لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وندد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" في تقرير له، بـ "الحملة الواسعة" لشركة فيسبوك ضد صفحات إعلامية فلسطينية واعتبرها "مساساً جسيماً وخطيراً بالحريات الإعلامية".

وذكر المركز أن "معظم الصفحات التي أُغلقت تحظى بمتابعات واسعة، ولم يتلق أصحابها أي إنذارات مسبقة، أو تفسيرات تبرر إقدام شركة فيسبوك على خطوة الإغلاق".

واعتبر أن عمليات الإغلاق "تؤشر بأنها جاءت في قسم منها على الأقل امتدادا وترجمة لتفاهمات كانت توصلت لها الحكومة الإسرائيلية مع شركة فيسبوك، بشأن ما تعتبره إسرائيل تحريضا ضدها أو ضد سياساتها وجيشها".

وطالب المركز شركة "فيسبوك" بإعادة إطلاق الصفحات المغلقة والتوقف عن مثل هذه الممارسات "التي باتت تنفذ بعيدا عن أي تمحيص أو مبرر منطقي".