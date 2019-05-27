يونيسف: الهجمات على مدارس في أفغانستان زادت بمقدار ثلاثة أضعاف في 2018

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن عدد الهجمات على مدارس في أفغانستان زاد في الفترة بين عامي 2017 و2018 بمقدار ثلاثة أضعاف.

وأوضحت المنظمة اليوم الاثنين بمدينة كولونيا غربي ألمانيا أن عدد الهجمات ارتفع من 68 حالة عام 2017 إلى 192 حالة عام 2018.

وأضافت المنظمة أن التعليم يتعرض للقصف في أفغانستان، وأوضحت أنه تم إغلاق أكثر من ألف مدرسة هناك حتى نهاية العام الماضي بسبب النزاع المستمر والوضع الأمني الذي يزداد سوءا بشكل متسارع.

وأشارت المنظمة إلى أن أحد أسباب ارتفاع عدد الهجمات هو استخدام المدارس كمراكز اقتراع انتخابية.

وبحسب التقديرات، هناك 7ر3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سبعة و17 عاما لا يذهبون إلى المدرسة في أفغانستان، أي نحو نصف الأطفال في المرحلة العمرية الخاصة بالتعليم المدرسي.

وأضافت المنظمة أن الوضع الأمني المتردي وزيادة الفقر والتمييز المستمر ضد الفتيات أدى العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2002 إلى زيادة عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة مجددا، موضحة أن 60 بالمئة من هؤلاء الأطفال فتيات.