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العاهل السعودي: نجدد الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 2:16 م | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 2:16 م

أكد العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أهمية تجديد الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيا كان مصدره وذريعته، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الاثنين.

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