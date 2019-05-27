روسيا تطلق صاروخا فضائيا بنجاح رغم تعرضه لصاعقة برقية

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ذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) أن عملية إطلاق صاروخ فضائي روسي اليوم الاثنين تمت بنجاح رغم تعرضه لصاعقة برقية بعد وقت قصير من إطلاقه.

وقال رئيس الوكالة دميتري روجوزين في تغريدة: "البرق لم يكن عائقا لنا"، مهنئا فريقه على عملية "الإطلاق الناجحة".

ونشر مقطعا مصورا يظهر فيه ما يبدو أنها صاعقة تضرب الصاروخ.

وقالت الوكالة في بيان إن الصاروخ أوصل قمرا اصطناعيا لنظام الإبحار الروسي "جلوناس" في المدار، وهذا النظام هو المنافس لنظام التموضع العالمي الأمريكي.

وأكد رئيس ميناء "بليسيتسك كوسمودروم" الروسي الفضائي الذي أجرى عملية الإطلاق، أن الصاروخ تعرض لصاعقة خلال صعوده، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "تاس".

ونقلت تاس عن ميجور جنرال الروسي نيكولاي نيستشوك رئيس الميناء قوله: "تمت عملية الإطلاق بالصيغة العادية. الطقس لم يكن عائقا. نحن نعمل في مختلف أنواع الطقس".