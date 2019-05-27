انتخاب قبرصي تركي في الانتخابات البرلمانية الأوروبية للمرة الأولى

للمرة الأولى يتم انتخاب قبرصي تركي للبرلمان الأوروبي وتحديدا أستاذ التاريخ السياسي بجامعة قبرص في العاصمة نيقوسيا نيازي كيزيلوريك.

وأفاد راديو "آر آي كيه" الحكومي بفوز كيزيلوريك الانتخابي اليوم الأحد، نقلا عن لجنة الانتخابات.

وترشح صاحب الـ60 عاما للمقعد عن حزب أكيل اليساري.

ويعد كيزيلوريك من المؤيدين لإعادة توحيد جزيرة قبرص لسنوات عديدة.

ومنذ عام 1974، تم تقسيم قبرص إلى جزء تركي شمالي غير معترف به دوليا، وجمهورية قبرص اليونانية وعاصمتها نيقوسيا.

وتعد جزيرة قبرص بكاملها عضو في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تنطبق قوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي في الجزء الشمالي من الجزيرة الذي تحتله تركيا.