الحكومة السويسرية ترفض منح إجازة لـ«الأبوة»

رفضت الحكومة السويسرية مبادرة عامة تدعو إلى منح الآباء فى البلاد 4 أسابيع إجازة أبوة قانونية، كما رفضت السلطة التنفيذية فى بيان هذا الأسبوع، أيضا مبادرة برلمانية منفصلة من شأنها أن تمنح آباء الأطفال حديثى الولادة إجازة لمدة أسبوعين.

وذكر موقع (لوكال) الإخبارى الأوروبى، أنه فى الوقت الحالى، لا يحصل الآباء على إجازة قانونية على الإطلاق فى سويسرا عندما يولد أطفالهم على الرغم من أن الكثيرين يمكنهم قضاء «يوم عائلى»، فيما تحصل الأمهات على إجازة لمدة 14 أسبوعا بأجر 80%، وفقا لـ«أ ش أ».

وتتزايد الضغوط فى السنوات الأخيرة للحصول على أجازة قانونية للآباء فى سويسرا، لكن الحكومة اختارت وضع أولويات السياسة الأسرية فى أماكن أخرى، حيث قالت إنها ستوفر حزمة من خيارات رعاية الطفل ومراعاة آباء الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من شأنها أن تكون أفضل من إجازة الأبوة.