جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي يداهم ورشا غير قانونية لصنع الأسلحة

داهمت قوات الأمن التابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي، 13 ورشة تقوم بصناعة أسلحة غير مشروعة في العاصمة موسكو، وتسع مناطق أخرى، حسبما قال الجهاز اليوم الأربعاء.

وضبطت عناصر الأمن خلال المداهمات أسلحة كلاشينكوف نصف آلية، وبنادق قنص وقاذفات قنابل يدوية و35 قنبلة يدوية و16 ألف طلقة، كما قال الجهاز إن ورش العمل السرية كانت تعمل أيضا على تحديث أسلحة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية ضباطا مدججين بالسلاح في زي عسكري وهم يعتقلون أشخاص ويصادرون أجهزة صناعة أمريكية وألمانية.

ولم يتضح لصالح من كان يعمل صانعو الأسلحة وما إذا كانت تلك الأسلحة ستوجه لأغراض عسكرية أو إجرامية.