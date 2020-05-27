دراسة: تضاعف التغير المناخي 7 مرات في أعماق المحيطات بدءا من 2050

أفادت دراسة جديدة بأن أعماق المحيطات ذات درجات البيئات الحساسة لتغير درجات الحرارة سيزداد مقدار تغير مناخها 7 أضعاف خلال النصف الثاني من القرن الحالي بسبب انبعاث الغازات.

ويقول إسحاق مورالس، من جامعة كوينزلاند والمشرف على الدراسة لصحيفة الجارديان، إن أعماق المياه ذات درجات حرارة شبه ثابتة وأي تغيير طفيف فيها يؤدي لهجران ساكنيها من كائنات بحرية لمناطق أخرى ولذلك قرر الفريق البحثي استخدام سرعة تغير المناخ والتي تقيس المسافة التي تبتعدها الكائنات عن موطنها في الأعماق بالكيلو مترات مقسوم على 10 سنوات.

ووجد الفريق أنه حتى إذا انخفض انبعاث الغازات خلال السنين الحالية فسترتفع سرعة التغير المناخي في طبقة الشفق الوسطي على عمق بين 200 متر لـ1000 متر من 6 كيلومترات إلى 50 كيلو متر في الـ10 سنين.

ووجد الفريق أن سرعة التغير المناخي سترتفع بـ3 أضعاف في أعماق المحيطات بين 1000 لـ4000 متر.

وأضاف البحث أنه إذا تمت السيطرة على الانبعاث الحراري مبكرا فإن سرعة التغير المناخي قرب سطح المحيط ستنخفض للنصف.

ويقول أنثني ريتشردسون، أحد أفراد الفريق البحثي من جامعة كوينزلاند إن مشكلة سرعة تغير مناخ أعماق المحيطات أنها متفاوتة ما يعني اختفاء كائنات من عمق معين بينما تبقى كائنات أخرى تتغذى عليها من عمق آخر ونتيجته أن تتضور تلك الكائنات جوعا كما هو الحال بالنسبة لسمك التونة الذى يرجح أن يفقد الأعشاب البحرية التي تغذيه بسبب تلك الظاهرة.

ويضيف ريتشردسون، أن تهجير الكائنات البحرية من مواطنها سيكون عشوائيا ما سينجم عنه اختفاء البيئات المتكاملة التي تضم تنوعا من الكائنات فى منطقة واحدة لأن كل نوع سيهاجر باتجاه مختلف.