رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ«الشروق»: عينة فحص كورونا لمحمود سعد لم تظهر بعد

نفى محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، الأنباء التي تداولت إصابة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بفيروس كورونا "كوفيد 19"

وتعرض محمود سعد لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، وأصدرت الجبلاية أمس الثلاثاء، بيانا تؤكد فيه تعرض سعد لوعكة صحية، وخضوعه للفحوصات والتحاليل.

وأكد سلطان في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، عدم صحة ما تم تداوله عن إيجابية عينة فحص فيروس كورونا لمحمود سعد، مشيرا إلى أن عينة فحص كورونا للمدير الفني لاتحاد الكرة لم تظهر بعد وأنهم ما زالوا في انتظار نتيجة التحاليل من وزارة الصحة.

وتعجب سلطان من نشر بعض المواقع والصفحات عن تأكد إصابة محمود سعد بكورونا، مشيرا إلى أنه لا صحة لما تردد وأنه لا يعلم من أين يأتوا بهذه الأقاويل.

وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة قد أكد أيضا لـ"الشروق":"الاتحاد في انتظار نتائج التحاليل، سواء كانت سلبية أو إيجابية نتمنى من الجميع الدعاء له".