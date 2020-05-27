ملكة بريطانيا تسمح لرئيس الوزراء بممارسة الرياضة في حدائق قصر باكنجهام

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سمحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لرئيس الوزراء بوريس جونسون بممارسة الرياضة في حدائق قصر باكنجهام، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة تليجراف أن ممارسة الرياضة هي جزء من جهود جونسون لمواصلة تعافيه من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، وأن ممارسة الرياضة في القصر تخفف المخاوف الأمنية بشأن هوايته المعتادة في الركض في الأماكن العامة.

ويضم مقر الإقامة الكبير للملكة في لندن حديقة كبيرة وملعب تنس مفتوحا. ومن المعروف أن جونسون من محبي الرياضة.

ونشرت الصحيفة صورة لجونسون /55 عاما/ وهو يتوجه إلى مقر إقامته الرسمي ومكتبه في داونينج ستريت أمس الثلاثاء بعد جلسة التمرين، وهو يرتدي قميصا أحمر وسروالا قصيرا أزرق وحذاء رياضيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالقصر قوله إنه تم عرض الامتياز على وزراء بارزين آخرين.

كما شوهد جونسون وهو يمارس الركض في حدائق وساحات قصر لامبيث، المقر الرسمي بلندن لرئيس أساقفة كانتربري - رئيس الكنيسة الأنجليكانية العالمية.

يشار إلى أن قصر باكنجهام مغلق حاليا أما السائحين بسبب وباء كورونا.

وغادرت الملكة /94 عاما/، وزوجها الأمير فيليب /98 عاما/، لندن متجهين إلى قلعة ويندسور في أذار/مارس. وقال القصر في ذلك الوقت إن ذلك كان " إجراء احترازيا معقولا" للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.