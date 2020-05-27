تمديد مهمة الجيش الألماني لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال

مدد البرلمان الألماني اليوم الأربعاء تفويضه لمهمة الجيش لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.

ووافقت أغلبية واضحة من الأعضاء (536 عضوا) على استمرار مشاركة ما يصل إلى 400 جندي من الجيش الألماني في مهمة اتالانتا التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة، مقابل اعتراض 82 عضوا وامتناع 39 عضوا عن التصويت.

ويستمر التفويض بذلك حتى نهاية مايو 2021.

وتسهم عملية اتالانتا في حماية حركة الملاحة الدولية من القراصنة، وقد اتسم دورها في الفترة الأخيرة بطابع الردع وذلك بعد التراجع الهائل في عدد الهجمات. وتوفر المهمة حماية خاصة لسفن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال.