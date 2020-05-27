أنغام تتألق في حفل ثالث أيام العيد على قناة DMC

أحيت النجمة أنغام، أمس، حفل ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة، والذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشة DMC.

وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أغنياتها الشهيرة منها ( بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، سيدي وصالك، بعتلي نظرة، ياريتك فاهمني، بين البينين، أساميك الكتيرة، ولا دبلت، مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، عرفها بيا، هتمناله الخير، حتة ناقصة وسيدي وصالك)، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ومن جهة أخرى، تواصل أنغام التحضيرات لألبومها الجديد والتي تتعاون فيه مع عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر أن أنغام طرحت العام الماضي ألبوم"حالة خاصة جدا"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وضم 14 أغنية هى (حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك، على حسك في أيامي، يا ريتك فاهمني، بتوصفني بتكسفني، نزوه، ولا دبلت، هبدأ من الأخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا).