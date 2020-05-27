شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على متابعة حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وغلق المقاهي والمحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وحظر الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.
قال حسين حبارير رئيس مركز مدينة أخميم، إنه تم غلق مقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي بالاشتراك مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه خلال المرور على المحال والمنشآت التجارية لمتابعة تفعيل قرار الحظر، تلاحظ وجود 33 شابا بمقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي، وتم مصادرة عدد من الشيش، لافتا إلى أنه تم غلق مقهى مخالف أيضا بقرية نيدة ومصادرة 6 شيش و30 كرسيا، وجهاز ريسيفر، وجهاز راوتر نت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، إلى شن حملة مرافق وإشغالات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق وحظر التجول، أسفرت عن ضبط 58 من المضبوطات مختلفة الأنواع، وتم غلق وتشميع مقهى مخالف لقرار الحظر، وإزالة كشك خشب، وتحرير 4 محاضر صحة، و4 محاضر إشغال طريق.