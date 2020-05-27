شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على متابعة حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وغلق المقاهي والمحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وحظر الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

قال حسين حبارير رئيس مركز مدينة أخميم، إنه تم غلق مقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي بالاشتراك مع قوات الأمن، مشيرا إلى أنه خلال المرور على المحال والمنشآت التجارية لمتابعة تفعيل قرار الحظر، تلاحظ وجود 33 شابا بمقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي، وتم مصادرة عدد من الشيش، لافتا إلى أنه تم غلق مقهى مخالف أيضا بقرية نيدة ومصادرة 6 شيش و30 كرسيا، وجهاز ريسيفر، وجهاز راوتر نت، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، إلى شن حملة مرافق وإشغالات لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق وحظر التجول، أسفرت عن ضبط 58 من المضبوطات مختلفة الأنواع، وتم غلق وتشميع مقهى مخالف لقرار الحظر، وإزالة كشك خشب، وتحرير 4 محاضر صحة، و4 محاضر إشغال طريق.