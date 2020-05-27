 أمينة الصحة النفسية تروي قصة مؤلمة لطبيب توفي بكورونا: استسلم لليأس - بوابة الشروق
الأربعاء 27 مايو 2020 3:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

أمينة الصحة النفسية تروي قصة مؤلمة لطبيب توفي بكورونا: استسلم لليأس

الدكتورة منى عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
الدكتورة منى عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 3:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 3:05 م

قالت الدكتورة منى عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن جزءًا كبيرًا من مشكلة مريض فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل المستشفى نفسية، منوهة أن اليأس يسهل مضاعفات المرض.

وأضافت خلال لقاء لفضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن أحد الأطباء وصل لدرجة اليأس وكان عصبيًا بعدما أُصيب بالعدوى من معمل، لافتة إلى أن الحالة تدهورت بزيادة اليأس وانتهت بالوفاة.

وأشارت إلى أن مجرد حديث المريض مع الأهل في الهاتف، والتواصل الأسري يعطي دفعة كأحد مصادر الدعم، مؤكدة أنها تحدث فرقًا كبيرًا في نفسية المريض.

ولفتت الأمين العام للصحة النفسية إلى أن خوف المجتمع الشديد من «كوفيد - 19» تسبب فيما يسمى بوصمة مرض كورونا، قائلة إن تضخيم المشكلة أدت إلى وصم المريض بالفيروس والخوف منه.

وأوضحت أن كورونا المستجد مثل أي فيروس آخر له نقاط ضعف وقوة ويتم التعامل معه طبقًا للإجراءات الاحترازية الواجبة، مشيرة إلى أنها إجراءات بسيطة وتحل العديد من المشاكل.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك