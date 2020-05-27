ميركل تطالب باستمرار التحرك المشترك للحكومة والولايات إزاء أزمة كورونا

طالبت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل باستمرار التحرك المشترك للحكومة الاتحادية والولايات في مواجهة أزمة كورونا.

وفي أعقاب مؤتمر عقد عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات الشرقية، قالت ميركل اليوم الأربعاء: "أوافق بشدة على أن يعمل كل واحد في إطار اختصاصاته، لكن هذا معناه أيضا أن من المهم بالنسبة لي كمستشارة وللحكومة الاتحادية برمتها، أن يكون لدينا توافق في ما يتعلق بالقضايا الأساسية".

وأكدت المستشارة على أهمية استمرار إطار الحماية المشترك الذي كانت الحكومة الاتحادية والولايات وافقت عليه، " وهذا يعني مسافة تباعد لا تقل عن 5ر1 متر، وارتداء الكمامات في وسائل النقل العام وفي الأماكن التي يتعذر الالتزام بمسافة المتر ونصف".

وأضافت ميركل أنه من المهم أيضا متابعة الحد الأقصى لمعدل الإصابة الجديد والبالغ 50 حالة و35 حالة في بعض الولايات لكل مئة ألف نسمة، وهو الحد الذي يلزم اتخاذ آليات طوارئ في حال تجاوزه.

وقالت ميركل:" نحن لا نزال نعيش بداية الجائحة، وليس لدينا مصل وليس لدينا دواء حتى الآن، لكننا اكتسبنا سيطرة أفضل (على المرض)".