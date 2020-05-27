فافر ينفي استقالته من تدريب دورتموند بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ

نفى لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني اليوم، الأربعاء، تكهنات حول أنه ينوي الاستقالة، وذلك بعد تصريحات غامضة أدلى بها بعد هزيمة الفريق على ملعبه أمام بايرن ميونخ صفر / 1 أمس الثلاثاء في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 نقطة في المركز الثاني، وذلك قبل ست مراحل من نهاية المسابقة، لتتقلص فرص دورتموند بشكل كبير في انتزاع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012 ، بينما اقترب بايرن من التتويج باللقب للموسم الثامن على التوالي.

وقال فافر :"لا أفكر في الاستسلام. شعرنا أمس جميعا بخيبة أمل، ولكن كلماتي في المقابلة التي أجريت مباشرة عقب المباراة، يبدو أنه جرى إساءة فهمها في العديد من النواحي."

وأضاف :"ما كنت أود قوله فقط إنه ليس الوقت المناسب لتقييم الموسم. لماذا يتعين أن يكون الأمر كذلك ؟، سنكون مطالبين في مباراة يوم السبت أمام بادربورن بتقديم أداء من الطراز الأول مجددا. هذا ما يجب أن ينصب تركيزنا عليه، وليس على شيئ آخر."

ولدى سؤاله عما إذا كانت الهزيمة قد تشير إلى أنه ليس مدرب بطولات، قال فافر في تصريحات لشبكة "سكاي" :"الناس يقولون هذا منذ أشهر. لا أقرأ الصحف، لكنني أدرك الأمور. سأتحدث بشأن هذه الأمور خلال أسبوعين."

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن هذه التعليقات قد تعني أن المدرب السويسري سيعلن رحيله عن المنصب في الشهر المقبل، وذكرت صحيفة "بيلد" أن نادي بوروسيا دورتموند على تواصل منذ فترة مع نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ .

وقال اللاعب الألماني السابق لوثار ماتيوس، الناقد لدى شبكة "سكاي" :"اعتقدت على الفور أن لوسيان فافر راحل ونيكو كوفاتش قادم. هذا ما اعتقدته عقب تصريحاته. اعتقدت أن دورتموند ربما يبحث عن مدرب جديد هذا الصيف."

وكان فافر (62 عاما)، الذي تولى تدريب دورتموند في 2018 ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2021، قد رحل عن تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ بعد خسارة أول خمس مباريات في موسم 2015 / 2016 .

وفي الموسم الماضي، أهدر بوروسيا دورتموند، تحت قيادته، تفوقه بفارق تسع نقاط في صدارة الدوري وانتزع بايرن ميونخ المركز الأول وواصل تقدمه حتى اعتلى منصة التتويج، وقد واجه فافر ضغوطا كبيرة في وقت سابق من الموسم الجاري بعد سلسلة من النتائج المتواضعة قبل أن يصحح الفريق مساره.

وأبدى هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، دعمه للمدرب لوسيان فافر قائلا في تصريحات لصحف تابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية "في الوقت الحالي، لا يوجد داعي على الإطلاق للمناقشة بشأن المدرب."

وأضاف فاتسكه :"إننا نقدم عروضا جيدة للغاية في النصف الثاني من الموسم، وقد حصدنا 27 نقطة من 30 نقطة متاحة خلال مباريات سابقة للمباراة أمام بايرن، ونحظى بالإشادة في كل مكان".