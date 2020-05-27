أنباء عن تقدم المعارضة نحو الفوز في الانتخابات البرلمانية في سورينام

بدت المعارضة في سورينام، أمس الثلاثاء، وهى تتأهب للإطاحة بالرئيس ديسي بوتيرس، المدان بالقتل والديكتاتور العسكري السابق، بعد فرز أكثر من 60 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، في واحدة من أصغر دول أمريكا الجنوبية.

وبحسب البيانات التي بثتها قناة "تيليسور"، فقد حصل حزب الإصلاح التقدمي الذي ينتمي إليه وزير العدل السابق تشان سانتوخي على 21 مقعدا من أصل 51 مقعدا برلمانيا مقابل 15 مقعدا للحزب الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه بوتيرس.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الجديد خليفة لبوتيرس الذي يحاول الفوز بولاية ثالثة.

وحكم بوتيرس (74 عاما) المستعمرة الهولندية السابقة لمدة سبع سنوات كزعيم بالأمر الواقع بعد انقلاب عسكري عام 1980. ثم فاز في الانتخابات الديمقراطية في عامي 2010 و 2015.