الحكومة الألمانية تتفق مع الولايات على تمديد قيود المخالطة حتى 29 يونيو

اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات على تمديد قيود المخالطة بسبب أزمة كورونا حتى التاسع والعشرين من يونيو المقبل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الثلاثاء، من دوائر حكومية في برلين وتورينجن أن هذه القيود تتضمن السماح بالتقاء عائلتين بحد أقصى عشرة أفراد في الأماكن العامة.

غير أن ولاية تورينجن وولايات أخرى ستبقي على خيار اتخاذ مسار خاص فيما يتعلق بالقيود الجديدة على المخالطات.

وتم الاتفاق على الحل التوافقي لمكاتب رؤساء حكومات الولايات وديوان المستشارية.

وكان الجانبان أجريا أمس الاثنين مشاورات دون التوصل إلى نتيجة.

وينص بيان البروتوكول الخاص بولاية تورينجن على عدة بنود من بينها الاحتفاظ بالحق في إقرار قواعد مختلفة للتواجد في الأماكن العامة طالما سمحت تطورات العدوى بهذا.

كان بودو راميلوف، رئيس حكومة ولاية تورينجن قال إن المراسيم الصادرة عن الدولة هي تدخلات طارئة لا يمكن تبريرها إلا من خلال ما تتطلبه تطورات العدوى.

وذكرت دوائر حكومية في إرفورت، عاصمة تورينجن، أن هناك ولايات أخرى أعلنت عن اتخاذ قواعد مختلفة بعضها أكثر تشددا.

ومن المنتظر أن تسقط ولاية سكسونيا القيود الخاصة بكورونا اعتبارا من السادس من الشهر المقبل، وسيحسم مجلس الوزراء هذه الخطوة بشكل نهائي في الأسبوع المقبل.