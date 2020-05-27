الجزائر تسجل 160 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و 6 حالات وفاة جديدة.

وكشف المكلف بالاعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، حسبما نشر «موقع النهار الجزائري»، مساء الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 8857.

أما فيما يخص الوفيات فقد ارتفع الإجمالي إلى 623 حالة وفاة، وهذا بعد تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، بينما تماثلت 211 حالة شفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 350 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين و700 ألف إصابة.