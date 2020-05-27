مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بإصابات خطيرة، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمحافظة الشرقية، وجميعهم من أسرة واحدة.

تلقى مدير أمن الشرقية اللواء عاطف مهران إخطارا بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي أمام قرية صبيح التابعة لمركز ههيا، ونتج عن ذلك مصرع زوجين وزوج ابنتهما وحفيدهما، وإصابة الثلاثة الآخرين من الأسرة بإصابات خطيرة وكسور.

وأشرفت قوات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، على نقل الجثث والمصابين إلى مستشفي ههيا.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية العميد عمرو رؤوف إلى أن المجني عليهم من قرية الطيبة، وأطاح بهم الجرار الزراعي، وقد تم تشييع الجثامين الأربعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.